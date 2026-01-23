Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты В Краснодарском крае впервые взыскали криптовалюту за долги по алиментам

В Краснодарском крае судебные приставы арестовали у отца двоих детей банковские счета и специальный брокерский счет для операций с цифровыми активами, сообщили в Telegram-канале Федеральной службы судебных приставов. Общий долг мужчины составил 1,7 млн рублей.

Судебный пристав арестовал банковские счета должника. Кроме того, сотрудник Службы обнаружил специальный брокерский счет для операций с цифровыми финансовыми активами, который находился под арестом, — уточнили в ведомстве.

