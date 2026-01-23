Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 13:21

Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты

В Краснодарском крае впервые взыскали криптовалюту за долги по алиментам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Краснодарском крае судебные приставы арестовали у отца двоих детей банковские счета и специальный брокерский счет для операций с цифровыми активами, сообщили в Telegram-канале Федеральной службы судебных приставов. Общий долг мужчины составил 1,7 млн рублей.

Судебный пристав арестовал банковские счета должника. Кроме того, сотрудник Службы обнаружил специальный брокерский счет для операций с цифровыми финансовыми активами, который находился под арестом, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российский актер Виктор Хориняк задолжал Федеральной налоговой службе почти 1,4 млн рублей. По информации источников, задолженность у звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» образовалась из-за непогашенных платежей по ИП.

До этого сообщалось, что личный пирс певца Филиппа Киркорова у его подмосковного особняка в Красногорске будет передан в общественное пользование по решению Министерства экологии. По информации источника, ведомство выявило ряд нарушений при строительстве объекта, включая блокировку береговой полосы.

