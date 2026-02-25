Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:20

Курс биткоина превысил $66 тыс. после четырех дней падения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость биткоина в среду выросла на 5%, до более чем $66 тыс. (более 5 млн рублей), после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap. На крупнейшей криптобирже Binance биткоин подорожал на 5,3% за сутки.

Ранее в течение четырех торговых сессий биткоин дешевел на Binance, суммарно теряя около 5,8% стоимости. При этом цена криптовалюты продолжает оставаться выше минимального уровня 6 февраля 2025 года, равного $60 тыс. (4,6 млн рублей), который стал самым низким с 10 октября 2024 года.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков 12 февраля заявил, что объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд рублей в день. По его словам, в эту сферу вовлечены миллионы граждан, совокупные показатели достигают триллионов рублей.

До этого депутат ГД Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме разработают законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга. Кроме того, парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства.

Bitcoin
биткоин
криптовалюты
торги
