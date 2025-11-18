Стоимость биткоина упала ниже $90 тысяч впервые с 22 апреля

Курс биткоина впервые с конца апреля опустился ниже отметки в $90 тыс., свидетельствуют данные торгов на криптобирже Binance. Стоимость криптовалюты снизилась почти на 6%.

Согласно данным, цена биткоина в ходе торгов достигала $89,7 тыс. Последний раз подобные значения наблюдались 22 апреля. Курс Ethereum также упал — до $2990. По информации на 07:15 мск, биткоин торгуется на уровне $90 331, Ethereum — $2990.

Ранее сообщалось, что биткоин может надолго уйти в снижение и опуститься до $77 тыс. (6,2 млн рублей). Аналитики связывают происходящее с падением американских фондовых индексов и ухудшением спроса на рисковые активы. По мнению экспертов, инвесторы начали охладевать к сфере ИИ из-за нехватки вычислительных мощностей, высокой стоимости оборудования и куда более долгих сроков окупаемости таких сервисов.

До этого Минюст США конфисковал крупнейшее в истории количество криптовалюты на $15 млрд. Ведомство подало иск об изъятии 127 271 биткоина, связанного с международной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. Основной фигурант дела — гражданин Великобритании и Камбоджи Чжэн Чжи, основатель конгломерата Prince Group.