Хакеры за ночь похитили более 553 млн рублей в одной криптовалюте Хакеры похитили $7 млн у пользователей криптокошелька Trust Wallet

Хакеры атаковали браузерную версию 2.68 криптокошелька Trust Wallet в ночь на 26 декабря, следует со сообщения команды сервиса в соцсети Х. Основатель Binance и глава YZi Labs Чанпэн Чжао уточнил, что ущерб составил около $7 млн (553,5 млн рублей) и компания покроет все убытки пользователей.

Цена нативного токена TWT после сообщения о взломе сначала упала примерно на 7%, но затем восстановилась до уровня около $0,83 (65,63). По данным криптосообщества, проблема могла быть связана со скрытым вредоносным кодом, который перехватывал секретные фразы при импорте кошельков.

До кибератаки пользователям рекомендовали удалить версию 2.68 и установить обновленную 2.69, так как уязвимость касается только браузерного расширения и не затрагивает мобильное приложение. Несколько пользователей X сообщили о подозрительной активности за часы до официального подтверждения инцидента. Часть комментаторов предполагает инсайдерское участие.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, угрожая публикацией конфиденциальной информации.