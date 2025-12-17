Новый год-2026
17 декабря 2025 в 19:01

Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире

Хакеры украли данные пользователей Pornhub и потребовали выкуп

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей, сообщает агентство Reuters. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, угрожая публикацией конфиденциальной информации.

По информации ShinyHunters, им удалось получить доступ к истории поисковых запросов и просмотров, а также к другим личным данным пользователей, оформивших подписку на Pornhub Premium. Хакеры утверждают, что в их распоряжении находится информация о более чем 200 млн пользователей.

В обращении к Pornhub, опубликованном в Reuters, ShinyHunters заявили о намерении предотвратить распространение украденных данных и их последующее удаление в обмен на выкуп, выплаченный в биткоинах.

Допускается, что утечка могла произойти не напрямую из систем Pornhub, а в результате взлома сторонней компании Mixpanel, предоставляющей услуги анализа данных. Информация о причастности Mixpanel к инциденту пока не получила официального подтверждения. Представители Pornhub пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Японии арестовали подростка по обвинению в кибератаке с использованием искусственного интеллекта. 17-летний хакер из Осаки использовал чат-бот GPT для разработки вредоносной программы.

хакеры
Pornhub
сайты
данные
