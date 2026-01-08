Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times отказался назвать возможные причины для ввода американских войск в Венесуэлу, сославшись на конфиденциальность этих планов. Он заявил, что Вашингтон поддерживает очень хорошие отношения с нынешней венесуэльской администрацией, которая относится к Соединенным Штатам с большим уважением.

Не могу сказать. <...> Действительно не хотелось бы вам об этом говорить, но они (власти Венесуэлы. — NEWS.ru) относятся к нам с большим уважением. Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения с администрацией, которая там есть сейчас, — высказался глава Белого дома.

Ранее Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что не видит никаких оправданий для нападения США на Венесуэлу. Ведомство выразило обеспокоенность прецедентом, который может создать данная военная операция.