В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве выросло до 13 человек

Число пострадавших при столкновении двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы увеличилось до 13 человек, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате ДТП один из составов сошел с рельсов.

В настоящее время госпитализированы 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, — уточнил информатор.

На месте происшествия дежурят 20 машин скорой помощи. В столичном дептрансе тем временем предупредили о задержке трамваев № 6 на улице Водников в районе остановки «Канал имени Москвы». Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

