15 марта 2026 в 10:26

В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Число пострадавших при столкновении двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы увеличилось до 13 человек, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате ДТП один из составов сошел с рельсов.

В настоящее время госпитализированы 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, — уточнил информатор.

На месте происшествия дежурят 20 машин скорой помощи. В столичном дептрансе тем временем предупредили о задержке трамваев № 6 на улице Водников в районе остановки «Канал имени Москвы». Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что число жертв дорожной аварии в Новосибирской области с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Man увеличилось до пяти. Два человека скончались в больнице. Трагедия произошла в Болотнинском районе, где Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с Man.

До этого семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом марки Volkswagen, автобусом и двумя автомобилями на Калужском шоссе в Москве. В микроавтобусе находились мигранты, а в автобусе — дети, которые ехали с экскурсии. По предварительной информации, водителю Volkswagen стало плохо за рулем.

