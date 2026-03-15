Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до пяти

Число жертв дорожной аварии в Новосибирской области с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Man увеличилось до пяти, сообщает ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что два человека из них скончались уже в больнице.

Двое мужчин 2006 года рождения скончались на месте ДТП, женщина 2004 года рождения скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, еще двое граждан — женщина 1998 года рождения и мужчина 2006 года рождения позже скончались в медицинском учреждении, — говорится в публикации.

Уточняется, что трагедия произошла в Болотнинском районе, где микроавтобус Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Man. Полиция уже задержала виновника аварии, возбуждено уголовное дело.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве. В результате аварии грузовик перевернулся и опрокинулся на одну из машин. Кроме того, два человека получили травмы.

До этого сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.

