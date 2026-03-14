14 марта 2026 в 08:32

Два человека пострадали при опрокидывании грузовика на автомобиль в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Массовое столкновение автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в результате аварии грузовик перевернулся и опрокинулся на одну из машин. Кроме того, два человека получили травмы.

Как уточнил канал, пострадавших уже госпитализируют. В Сети также появились кадры с места массового ДТП. На них отчетливо видно, что перевернувшийся грузовик практически целиком лежит на раздавленной легковушке.

Ранее сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.

До этого в Санкт-Петербурге пешеход случайно врезался в борт автобуса. Мужчина был настолько поглощен своими мыслями, что не заметил приближающийся автобус. После столкновения он упал на асфальт, вокруг него собрались обеспокоенные очевидцы. Трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению автобуса.

