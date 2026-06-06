«Каллас трясет»: в ЕС рассказали о бешенстве в Европе из-за слов Путина

«Каллас трясет»: в ЕС рассказали о бешенстве в Европе из-за слов Путина Христофору: призыв Путина к Зеленскому о выборах вызвал истерику у Каллас

Совет президента России Владимира Путина Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал негодование главы евродипломатии Кайи Каллас, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своих социальных сетях. По его словам, она уже давно находится в напряжении, вынужденная оправдывать нелегитимность украинского политика.

Каллас уже долгое время трясет от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И все — шаблон сломался, началась истерика, — заявил Христофору.

Он добавил, что Зеленский вряд ли ожидал такого эффекта от своего письма Путину. По мнению журналиста, Киев хотел нанести максимальный ущерб во время важного мероприятия в России, однако речь российского президента спутала все планы.

Путин на ПМЭФ в ответ на письмо Зеленского заявил, что удерживать власть вне конституции — это узурпация и уголовное преступление. Срок полномочий украинского политика истек 20 мая 2024 года, выборы отменили из-за военного положения.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй обратил внимание, что своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ Путин подтвердил свой высокий уровень. Этим он превосходит европейский политический класс. По мнению эксперта, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.