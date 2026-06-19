Отставка Каи Каллас с поста главы евродипломатии может ослабить позиции президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. В то же время, по его словам, не стоит надеяться, что на смену экс-премьеру Эстонии придет адекватный функционер.

Кая Каллас — лишь один из столпов, на которые опирается Зеленский, и отставка главы евродипломатии не станет катастрофой в значении финала его собственной истории. Но без Каллас часть поддержки, на которую рассчитывает украинский президент, может пошатнуться. Вопрос в том, кто придет на смену эстонке. Впрочем, сегодня структуры ЕС пропитаны русофобией настолько, что ждать адекватного функционера на посту главного дипломата пока не приходится. Но надежда остается, — сказал Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Каллас может покинуть пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности в течение ближайшего года или полутора лет. По словам парламентария, ее работа вызывает недовольство как в руководстве ведущих европейских стран, так и в родной Эстонии.