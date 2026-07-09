Журова указала на возможную проблему с возвращением россиян в спорт Журова оценила перспективы допуска спортсменов из РФ к международным турнирам

Российские спортсмены смогут получить допуск к олимпийским отборочным соревнованиям, но при этом останутся вне других международных турниров, заявила ИС «Вести» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Решение Международного олимпийского комитета об отмене ограничений само по себе не означает полного возвращения российских спортсменов на международную арену, отметила она.

По словам Журовой, международные спортивные федерации могут сослаться на рекомендацию МОК, согласно которой россиян следует допускать только к олимпийским квалификационным соревнованиям. Она пояснила, что у ряда федераций, прежде всего зимних видов спорта, олимпийские отборы еще не начались.

Поэтому это очень такая тонкая нить, которую, к сожалению, некоторые федерации, которые не собираются вообще убирать политику из своих решений, будут использовать как лазейку, — заявила Журова.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объяснил, что решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших санкций. Он напомнил, что Россия уже отстаивала свои интересы в судах, в том числе по делу о возвращении лыжников.