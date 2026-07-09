Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 13:26

Журова указала на возможную проблему с возвращением россиян в спорт

Журова оценила перспективы допуска спортсменов из РФ к международным турнирам

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсмены смогут получить допуск к олимпийским отборочным соревнованиям, но при этом останутся вне других международных турниров, заявила ИС «Вести» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Решение Международного олимпийского комитета об отмене ограничений само по себе не означает полного возвращения российских спортсменов на международную арену, отметила она.

По словам Журовой, международные спортивные федерации могут сослаться на рекомендацию МОК, согласно которой россиян следует допускать только к олимпийским квалификационным соревнованиям. Она пояснила, что у ряда федераций, прежде всего зимних видов спорта, олимпийские отборы еще не начались.

Поэтому это очень такая тонкая нить, которую, к сожалению, некоторые федерации, которые не собираются вообще убирать политику из своих решений, будут использовать как лазейку, — заявила Журова.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объяснил, что решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших санкций. Он напомнил, что Россия уже отстаивала свои интересы в судах, в том числе по делу о возвращении лыжников.

Спорт
Россия
Светлана Журова
МОК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.