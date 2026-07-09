Синоптик рассказала, когда в Москве наладится погода Синоптик Позднякова: во второй половине июля в Москве ожидается улучшение погоды

Во второй половине июля в Москве ожидается улучшение погоды, заявила в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, атмосферные условия будут нестабильны.

Минимальная температура в выходные — +16–18 °C, в воскресенье — +14.—16 °C, днем 11 июля — +24–26 °C, по области — +21–26 °C. В воскресенье по региону — +20–25 °C, в Москве — +22–23 °C. В воскресенье также ожидается смена ветра: восточный ветер сменится на северо-восточный. Ночи останутся облачными и теплыми, а днем температура составит +22–23 °C. Улучшения погодных условий стоит ожидать во второй половине июля, — отметила Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что 11 и 12 июля на Москву обрушатся аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары — слиянием двух циклонов в суперциклон. По прогнозам специалиста, количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.