«Выдавим их»: фон дер Ляйен о борьбе ЕС с перевозчиками мигрантов Фон дер Ляйен: ЕС будет бороться с перевозчиками мигрантов санкциями

Евросоюз принял решение бороться с организаторами перевозки нелегальных мигрантов и создал для этой цели новый санкционный режим, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети. Ограничения будут вводиться без судебных решений.

Сегодня Еврокомиссия представляет новый санкционный режим против контрабандистов людей и перевозчиков мигрантов. Мы выдавим их из этого бизнеса, — написала фон дер Ляйен.

Санкции для лиц, профессионально занимающихся отправкой нелегалов в ЕС, будут заключаться в запрете на въезд на территорию сообщества и блокировке их активов в Европе. Глава Еврокомиссии также выразила надежду, что применение рестрикций поможет спасти тысячи жизней бегущих в Европу мигрантов.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что жилищный кризис в странах Евросоюза является результатом провальной политики объединения, а также последствием опрометчивого решения о массовом приеме беженцев. По его словам, старая Европа «трещит по швам» именно из-за собственных недальновидных действий, а не из-за внешних факторов.