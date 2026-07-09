Жилищный кризис в странах Евросоюза является результатом провальной политики объединения, а также последствием опрометчивого решения о массовом приеме беженцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, старая Европа «трещит по швам» именно из-за собственных недальновидных действий, а не из-за внешних факторов.

Старая Европа трещит по швам в результате собственных провальных решений. Когда-то ЕС опрометчиво решил распахнуть двери для разнообразных беженцев, повесил на шею обязательство кормить их, закрывать глаза на рост преступности. После 2022 года с больным восторгом, поклонением и слезами умиления принимали украинцев, а те с радостью набросились на дармовые кров и корм. Итог — экономический и внутриполитический кризис. Виноватой, как обычно, объявят Россию. Европа требовала от других стран повторения этого опыта. Сейчас, когда ситуация в мире изменилась, Урсула фон дер Ляйен (глава ЕК. — NEWS.ru) снова пытается заставить других решать свои проблемы. «Альянс по решению жилищных вопросов» — стремление собрать непричастных и их деньги, — пояснил Толмачев.

По его словам, особенно настораживающим в этой ситуации является поведение немецких политиков, которые вместо признания собственных управленческих ошибок традиционно пытаются найти решение проблем за пределами своих границ. Он добавил, что это очень напоминает старые исторические сценарии, когда нехватка ресурсов внутри Германии компенсировалась за счет экспансии на Восток.

Однако в заявлениях фон дер Ляйен есть одна деталь, которая в свете исторического контекста заставляет насторожиться: когда немцу перестает хватать места, он пытается искать себе «жизненное пространство» на Востоке вместо того, чтобы найти настоящие причины проблемы и разбираться с ними. Россия сохраняет бдительность в отношении всех движений Европы и готова отстаивать свои интересы, — заключил Толмачев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. По его словам, сейчас в ЕС находятся свыше 60 млн мигрантов.