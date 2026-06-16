В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС Депутат Колесник: Каллас может покинуть пост главы дипломатии ЕС в течение года

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас может покинуть пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, в течение ближайшего года или максимум полутора года, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, ее деятельность вызывает недовольство как в руководстве ведущих европейских держав, так и в родной Эстонии.

Она уйдет в ближайшее время, поскольку вызывает недовольство у руководителей стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии. Более того, Каллас висит на соплях в своей же стране, — отметил Колесник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал включить Каллас в перечень террористов и экстремистов за идею внести участников СВО в черный список на территории европейских стран. Он уточнил, что подобные инициативы имеют нацистский оттенок.