Поездка в автобусе обернулась для россиянки уголовным делом В Санкт-Петербурге женщина украла оставленный ноутбук из автобуса

Прокуратура Калининского района передала в суд дело против женщины, которую обвиняют в краже ноутбука, оставленного в автобусе, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга. Россиянку подозревают в совершении преступления по статье 158 УК РФ, пункт «в» часть 2 (хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, преступление произошло 17 апреля 2026 года. Женщина вошла в автобус маршрута № 158, который остановился у дома № 9 на проспекте Маршала Блюхера. На одном из свободных мест она заметила сумку, забытую другим пассажиром. В сумке находился портативный компьютер. Дождавшись, когда за ней никто не наблюдает, она забрала технику.

Придя домой, похитительница полностью переустановила систему, удалив все личные данные. Однако сотрудникам полиции удалось обнаружить местонахождение украденного устройства, изъять его и вернуть владельцу. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель был осужден за кражу плюшевого медведя из цветочного магазина. Преступление произошло в марте этого года: мужчина зашел купить цветы, но вместо этого похитил игрушку стоимостью 7,8 тыс. рублей и сбежал.