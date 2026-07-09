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09 июля 2026 в 13:28

Пугачеву уличили в тайном переезде поближе к России

Фанаты заметили отдыхающую Пугачеву в Юрмале

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
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Певица Алла Пугачева тайно приехала с Кипра в Юрмалу в Латвии, сообщает KP.RU. Вероятнее всего, она спасается от жары на острове в Средиземном море. Фанаты заметили звезду на улицах города во время прогулки с мужем — юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Примечательно, что сама пара в социальных сетях ничего не говорила о своей поездке в Латвию. По данным издания, Пугачева и Галкин одеваются скромно и не стремятся привлекать к себе внимание. При этом звезды не отказываются сфотографироваться со своими поклонниками.

Предполагается, что причиной приезда Пугачевой в Юрмалу могла стать местная погода. Так, на Кипре температура воздуха в среднем превышает 30 градусов, в Латвии же она варьируется от 17 до 24 градусов.

Ранее певица стала гостем на благотворительном концерте «Все лучшее — детям и взрослым» в российском Театре эстрады. Пугачева прислала видео с исполнением песни «Береги». Примадонна виртуально спела композицию в дуэте с Евгением Моисеевым. Россияне неоднозначно восприняли такую попытку Пугачевой вернуться на родину.

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