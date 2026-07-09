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09 июля 2026 в 13:18

В МИД России заявили, что Киев поставил убийства мирного населения на поток

Мирошник: Киев поставил убийства гражданского населения на поток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Покушения Киева на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, которые украинские бойцы поставили на поток, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал удар по гражданскому автомобилю в Белгородской области.

Убийство и покушения на жизнь гражданского населения — это военные преступления, которые украинские террористы поставили на поток. Преднамеренные атаки на гражданский транспорт вооружением, поставленным западниками, — написал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что террор, с которым якобы боролась мировая общественность, стал обыденностью. Посол отметил, что теперь насилие не заслуживает внимания Запада, но только в тех случаях, когда теракт реализован украинскими властями.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атак беспилотников в регионе. На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон украинской армии атаковал автомобиль.

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