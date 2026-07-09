В МИД России заявили, что Киев поставил убийства мирного населения на поток

В МИД России заявили, что Киев поставил убийства мирного населения на поток Мирошник: Киев поставил убийства гражданского населения на поток

Покушения Киева на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, которые украинские бойцы поставили на поток, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал удар по гражданскому автомобилю в Белгородской области.

Убийство и покушения на жизнь гражданского населения — это военные преступления, которые украинские террористы поставили на поток. Преднамеренные атаки на гражданский транспорт вооружением, поставленным западниками, — написал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что террор, с которым якобы боролась мировая общественность, стал обыденностью. Посол отметил, что теперь насилие не заслуживает внимания Запада, но только в тех случаях, когда теракт реализован украинскими властями.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атак беспилотников в регионе. На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон украинской армии атаковал автомобиль.