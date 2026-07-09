Пять человек пострадали после атак БПЛА в Белгородской области

Пять человек пострадали после атак БПЛА в Белгородской области Один человек погиб, пятеро пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области, сообщил оперштаб региона у себя в соцсетях. На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Мужчина, находившийся в машине, погиб на месте от полученных травм. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, были доставлены бойцами подразделения «Орлан» в Октябрьскую районную больницу.

У 16-летнего подростка диагностировано проникающее осколочное ранение головы. После оказания первой помощи его в крайне тяжелом состоянии перевели в детскую областную клиническую больницу.

Женщина, находившаяся в автомобиле, получила множественные осколочные ранения. После оказания медицинской помощи ее направили в областную клиническую больницу. По информации медиков, она находится в тяжелом состоянии. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.