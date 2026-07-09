Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков Пострадавшую при атаке БПЛА в Таврово девушку перевели в Москву

Находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву, сообщили в региональном оперативном штабе. Троих взрослых госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое. Остальным пострадавшим после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась, их отпустили домой.

Семь человек, среди которых несовершеннолетняя, получили ранения. 17-летняя девушка переведена на лечение в федеральное медучреждение, — сказано в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ВСУ продолжает дроновый террор против мирного населения. По его словам, село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ. Шуваев добавил, что в числе пострадавших оказалась несовершеннолетняя, у которой диагностировали тяжелые осколочные ранения.

До этого два танкера получили повреждения в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе. В результате попадания БПЛА произошло возгорание, экипаж пришлось эвакуировать.