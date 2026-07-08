Девочка в Белгородской области получила тяжелые ранения из-за атаки ВСУ Врио Белгорода Шуваев: одной из пострадавших в атаке ВСУ стала девочка

Несовершеннолетняя девочка в селе Таврово получила тяжелые ранения в ходе ударов ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале. По его словам, шесть человек пострадали и еще один мужчина погиб на месте.

Враг продолжает дроновый террор против мирного населения нашей области. Село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ. К большому сожалению, есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Соболезную родным и близким — это невосполнимая утрата для всех нас. Еще шесть мирных жителей получили ранения, — заявил Шуваев.

С его слов, у девочки тяжелые осколочные ранения. Медики уже приступили к ее лечению. Еще четверых пострадавших отправили в городскую больницу № 2. У троих из них тоже осколочные ранения. Одна женщина получила травму структур внутреннего уха.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в городе Энергодаре. Один человек получил ранения. Доктора оказали ему первую медицинскую помощь.