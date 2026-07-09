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09 июля 2026 в 13:19

Десятки сел Дагестана оказались отрезаны от региона из-за непогоды

Власти Дагестана сообщили о нарушении транспортного сообщения с 60 селами

Фото: mintransdag.ru
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Сразу 60 населенных пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения из-за проливных дождей, сообщили в Министерстве по транспорту и дорожному хозяйству республики. Ливни размыли дороги и повредили инфраструктуру, что привело к изоляции ряда сел и поселков. Наибольшее число изолированных сел зафиксировано в Чародинском районе — 30 населенных пунктов.

Сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, — сказано в сообщении.

Ранее власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Гергебильского района из-за сильного подтопления населенных пунктов. В нескольких селах муниципалитета фиксируется критический и непрерывный подъем уровня воды в местных реках.

Также сообщалось, что мощные ливни привели к сходу селей и подтоплениям в Дагестане. В горных районах были повреждены 16 дорог, а в селе Магар оказался разрушен мост. Также из-за подъема уровня воды в реке Койсу в Гергебильском районе была подтоплена линия магистрального газопровода, подачу газа на этой территории временно приостановили.

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