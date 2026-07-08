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08 июля 2026 в 15:05

Российский регион частично ушел под воду после сильных ливней

В Дагестане после мощных ливней размыло 16 дорог

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мощные потоки воды обрушились на Дагестан после прошедших в регионе ливней, передает Telegram-канал Readovka. По его информации, в горных районах сошли сели и размыло дороги. В Чародинском районе грязевые потоки разрушили основную и объездную трассы, а реки вышли из берегов.

Уточняется, что всего размыто 16 дорог, а в селе Магар разрушен мост. В Гергебильском районе из-за повышения уровня воды в реке Койсу была подтоплена магистральная линия газопровода, в связи с чем подача газа на этой территории временно прекращена.

Ранее сообщалось, что в Челябинске приступили к ликвидации последствий прошедшего ливня. Очевидцы заявили, что часть улиц оказалась затоплена. На улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, Ворошилова, проспекте Ленина очистили и открыли ливневки.

До этого стало известно, что аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары — слиянием двух циклонов в суперциклон, обрушатся на Москву 11 и 12 июля. Количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.

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