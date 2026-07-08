В Челябинске приступили к ликвидации последствий ливня

В Челябинске приступили к ликвидации последствий ливня

В Челябинске приступили к ликвидации последствий прошедшего ливня, сообщает 360.ru со ссылкой на сообщение администрации города. Очевидцы заявили, что часть улиц оказалась затоплена.

Это я на море, Пальма-де-Майорка, я на корабле. Прекрасный вид! — прокомментировал ситуацию один из водителей затопленной дороги.

На улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, Ворошилова очистили и открыли ливневки. По заявлениям властей, основной объем воды должен уйти до конца дня.

Ранее сообщалось, что строительные работы начали в Дагестане на участке 10 гектаров — там будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе. Семьи обеспечат наделом в 10 соток и новыми домами площадью 100 квадратных метров.