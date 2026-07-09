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09 июля 2026 в 09:54

В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления

Власти Гергебильского района Дагестана объявили режим ЧС из-за паводка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Гергебильского района из-за сильного подтопления населенных пунктов, сообщила районная администрация в МАКСе. В нескольких селах муниципалитета фиксируется критический и непрерывный подъем уровня воды в местных реках.

Вышедшая из берегов река Койсу разрушила и затопила магистральную линию газопровода в районе села Маали. Ситуация усугубляется тем, что из-за масштабного обвала грунта оказалось целиком перекрыто дорожное сообщение в направлении села Хаджалмахи.

На фоне ухудшения паводковой обстановки в регионе спасатели и коммунальные службы работают в экстренном режиме. Накануне масштабные меры безопасности также коснулись Кизилюртовского района, где местные власти были вынуждены начать эвакуацию жителей населенного пункта Манапкала.

Ранее стало известно, что в Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за начавшегося ледохода. По информации регионального управления МЧС, речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах.

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