МЧС бросило дополнительные силы для тушения в Батайске МЧС увеличило группировку спасателей на пожаре в Батайске до 70 человек

Группировку сил, задействованных в ликвидации крупного пожара на складе в Батайске Ростовской области, увеличили почти вдвое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, к тушению возгорания привлечены более 70 человек и 23 единицы техники.

Ранее на месте работали около 40 пожарных. После увеличения масштабов операции численность специалистов была существенно наращена. Как уточнили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Огонь охватил деревянные поддоны и два складских помещения.

Для ликвидации пожара привлечены более 70 человек и 23 единицы техники, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. Тогда сообщалось, что полыхают деревянные поддоны на улице Фермерской, 1а. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.