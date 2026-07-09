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09 июля 2026 в 13:19

Врач ответил, какие продукты снизят риски заболеваний сердца

Врач Негребецкий: цитрусовые и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Цитрусовые и зеленый чай являются продуктами, способными снизить риски заболеваний сердца за счет содержащихся в них флавонолов, заявил NEWS.ru директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий. По его словам, стабилизация артериального давления является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий.

С годами организм становится более уязвимым к различным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Особое значение имеет способность организма вырабатывать оксид азота, который влияет на артериальное давление. Сужение сосудов приводит к снижению этой выработки, что негативно сказывается на давлении. Его стабилизация является ключевым фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Флавонолы играют ключевую роль. Они влияют на выработку оксида азота. Это мощные антиоксиданты. Источником флавонолов являются овощи, ягоды, цитрусовые и чай, в частности, зеленый и красный, — пояснил Негребецкий.

Он добавил, что даже небольшие дозы флавонолов способны поддерживать сосудистый тонус на должном уровне. По словам врача, также они могут защищать клетки организма от повреждений.

Флавонолы выполняют важные функции. Они защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами. Эта защита крайне важна для общего здоровья и предотвращения старения. Антиоксиданты помогают поддерживать функциональность многих систем организма. Они дают сосудам возможность оставаться эластичными и предотвращают их сужение, — заключил Негребецкий.

Ранее врач-терапевт и эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Владимир Невзоров заявил, что употребление красного мяса и гречки помогает повысить уровень ферритина в организме. По его словам, при недостатке этого микроэлемента в рацион также стоит включить шпинат и брокколи.

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