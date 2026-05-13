13 мая 2026 в 07:30

Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина

Употребление красного мяса и гречки способствует повышению уровня ферритина в организме, заявил NEWS.ru врач-терапевт, эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Владимир Невзоров. По его словам, при дефиците микроэлемента в рацион также следует добавить шпинат и брокколи.

Для повышения уровня ферритина необходимо в первую очередь скорректировать рацион. Красное мясо, печень и субпродукты, птица — основные источники гемового железа с высокой биодоступностью. Гречка, чечевица, шпинат, брокколи — источники растительного микроэлемента, который усваивается хуже и больше зависит от других продуктов на тарелке. Витамин C, в свою очередь, усиливает усвоение вдвое. Болгарский перец, зелень, облепиха и цитрусовые — отличное дополнение к стейку, — поделился Невзоров.

Он подчеркнул, что употребление крепкого чая, кофе и молочных продуктов может снижать усвоение железа как из пищи, так и из лекарственных форм. По словам специалиста, если изменение рациона не приносит желаемого результата, врач порекомендует препараты — пероральные или внутривенные, а при необходимости поможет разработать индивидуальный план обследования.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что сонливость и беспричинная прибавка веса могут быть симптомами дефицита йода в организме. По ее словам, среди ранних признаков также наблюдаются зябкость и сухость кожи.

Максим Кирсанов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
