Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента В Росавтодоре не поддержали строительство дорог из цемента

Росавтодор выступил против строительства автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в России из-за сомнений в их надежности и сроке службы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там пояснили, что эксплуатационные характеристики цементных дорог заметно ухудшаются под воздействием целого ряда факторов. Одним из наиболее серьезных негативных воздействий считается использование шипованных шин, особенно на высоких скоростях.

По данным ведомства, шипованная резина способствует образованию колеи и выбоин на цементном покрытии, ухудшает ровность дорожного полотна, увеличивает уровень шума и приводит к появлению пыли из-за трения. Также существенное влияние оказывают температурные перепады, из-за которых на дорогах могут возникать трещины, термическое напряжение и постепенное разрушение бетонной структуры. Кроме того, противогололедные реагенты, нефтепродукты и другие агрессивные вещества способны вызывать коррозию бетона и арматуры, что ускоряет разрушение дорожного покрытия.

