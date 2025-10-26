Житель Подмосковья оставил односельчан без дороги В Подмосковье появилось село без въезда и выезда из-за строительных работ

Жители подмосковного села Тишково-Спасское оказались заблокированы: с одной стороны выезд из населенного пункта перекрыл Росавтодор, а с другой — частный собственник, сообщает Telegram-канала Baza. Односельчанин начал строить дом прямо на проезжей части вопреки протестам соседей.

Владелец участка на дороге Анатолий С. предлагал жителям села скинуться и выкупить его землю за 40 млн рублей, а когда жители отказались платить, начал строительство, залив бетон и установив забор посреди дороги. Жители Тишково-Спасского собрали подписи, направили жалобы и записали видеообращения в администрации разных уровней с просьбой разобраться с недобросовестным землевладельцем. Пока ответа на их обращения не последовало.

