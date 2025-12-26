Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Приготовьте эффектную и очень вкусную закуску «Русская» без батона, без тарталеток и без теста. Она отлично зайдет на Новый год! Это просто, сытно и невероятно аппетитно.

Вкус получается потрясающе гармоничным: нежная, ароматная картофельная основа, пикантный чесночный крем, солоноватая селедка и хрустящий огурец создают идеальное сочетание классических русских вкусов в формате изысканной закуски.

Вам понадобится: 3-4 крупные картофелины, 2 ст. л. растительного масла, 150 г слабосоленой селедки, 2-3 соленых огурца, пучок укропа, специи. Для чесночного крема смешайте 5 ст. л. майонеза с 2 зубчиками чеснока (продавить). Картофель нарежьте поперек кружочками толщиной 1 см, смажьте маслом, посыпьте специями, выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до готовности и легкой румяности. Дайте им слегка остыть. На каждый картофельный кружок нанесите чесночный крем, сверху положите кусочек селедки, кружок огурца и веточку укропа.

