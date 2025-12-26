Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:46

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте эффектную и очень вкусную закуску «Русская» без батона, без тарталеток и без теста. Она отлично зайдет на Новый год! Это просто, сытно и невероятно аппетитно.

Вкус получается потрясающе гармоничным: нежная, ароматная картофельная основа, пикантный чесночный крем, солоноватая селедка и хрустящий огурец создают идеальное сочетание классических русских вкусов в формате изысканной закуски.

Вам понадобится: 3-4 крупные картофелины, 2 ст. л. растительного масла, 150 г слабосоленой селедки, 2-3 соленых огурца, пучок укропа, специи. Для чесночного крема смешайте 5 ст. л. майонеза с 2 зубчиками чеснока (продавить). Картофель нарежьте поперек кружочками толщиной 1 см, смажьте маслом, посыпьте специями, выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до готовности и легкой румяности. Дайте им слегка остыть. На каждый картофельный кружок нанесите чесночный крем, сверху положите кусочек селедки, кружок огурца и веточку укропа.

Ранее стало известно, как приготовить сырные шарики с селедкой на Новый год: закуска, которую съедят еще до боя курантов.

Проверено редакцией
Читайте также
Встречаем 2026 год, как в Будапеште. Запеканка «Рокот Крумпли»: это и горячее, и гарнир в одной форме
Общество
Встречаем 2026 год, как в Будапеште. Запеканка «Рокот Крумпли»: это и горячее, и гарнир в одной форме
Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Будапешта — нужны свинина, картофель и яблоки
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Будапешта — нужны свинина, картофель и яблоки
Небо и земля по сравнению с оливье. Новогодний салат «Простушка»: сытно, красиво и никакой мишуры
Общество
Небо и земля по сравнению с оливье. Новогодний салат «Простушка»: сытно, красиво и никакой мишуры
Лучшая версия сельди под шубой без свеклы! «Сельдь в пальто» — свежий хит для новогоднего застолья
Общество
Лучшая версия сельди под шубой без свеклы! «Сельдь в пальто» — свежий хит для новогоднего застолья
Оливье, шуба: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
Экономика
Оливье, шуба: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
рецепты
закуски
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов назвал главную помеху на пути к миру на Украине
Врачи пересадили женщине ухо на стопу
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.