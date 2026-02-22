Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 05:35

«О них там никто не думает»: Трамп направит помощь жителям Гренландии

Трамп: США отправят госпитальное судно к берегам Гренландии для помощи жителям

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке госпитального судна к берегам Гренландии для оказания медицинской помощи местному населению. Он в соцсети Truth Social написал, что корабль уже находится в пути.

Инициатива реализуется совместно с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. Его Трамп в декабре назначил спецпосланником по Гренландии.

В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути, — уточнил республиканец.

В конце января американская администрация объявила о начале переговоров о будущем Гренландии, выразив надежду на «хорошую сделку» для США и Европы. Трамп неоднократно подчеркивал необходимость присоединения острова: еще в первый президентский срок он предлагал выкупить его, а в марте 2025 года заявлял, что аннексия вполне возможна.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

