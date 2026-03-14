Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии

Сквиччиарини: химиотерапия у Лерчек проходит медленно и занимает около суток

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жених борющейся с раком блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что химиотерапия проходит медленно и занимает около суток. Он также отметил, что врачи сделали на теле специальные отметки, которые используются для проведения процедуры.

Конечно, ситуация очень тяжелая, но мы держимся и идем только вперед. Спасибо всем за поддержку, — сказал Сквиччиарини.

Лерчек отметила, что настроена позитивно. По словам блогера, она чувствует поддержку «всего мира». Чекалина выразила уверенность, что с такой поддержкой все будет хорошо.

Ранее стало известно, что заседание суда по делу Лерчек о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой. По данным источников, ее участие зависит решения врачей.

Онколог Евгений Черемушкин между тем допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

