Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака

Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака Заседание по делу Лерчек могут перенести с 16 марта из-за курса химиотерапии

Заседание суда по делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой, сообщил один из участников процесса. По его словам, которые приводит ТАСС, ее участие зависит от того, что решат врачи.

Заседание суда по делу Чекалиной, назначенное на 16 марта, под вопросом. Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи, — отметил собеседник агентства.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалину сейчас мучают сильные боли и она вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.

Лерчек, которая находится под домашним арестом, попала в реанимацию 4 марта. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини ранее призвал молиться за здоровье Чекалиной. Он рассказал, что Валерия родила ему сына с помощью кесарева сечения.