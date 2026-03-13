Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 07:14

Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака

Заседание по делу Лерчек могут перенести с 16 марта из-за курса химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заседание суда по делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, которое должно состояться 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии подсудимой, сообщил один из участников процесса. По его словам, которые приводит ТАСС, ее участие зависит от того, что решат врачи.

Заседание суда по делу Чекалиной, назначенное на 16 марта, под вопросом. Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи, — отметил собеседник агентства.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалину сейчас мучают сильные боли и она вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.

Лерчек, которая находится под домашним арестом, попала в реанимацию 4 марта. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини ранее призвал молиться за здоровье Чекалиной. Он рассказал, что Валерия родила ему сына с помощью кесарева сечения.

Россия
шоу-бизнес
Лерчек
химиотерапия
рак
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ
Макрон: французский военный погиб при ударе по военной базе в Ираке
В России появится новый ГОСТ на мороженое
В Германии раскрыли цели ударов Ирана
На Украине признали, что Одесса может остаться без питьевой воды
Стало известно, в каком возрасте россияне начинают стареть
Известный французский дом моды решил вернуться в Россию
Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 176 украинских БПЛА
Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая
Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака
Экономист объяснил, чем грозит отказ работодателю посетить психиатра
Пластический хирург ответила на волнующий многих вопрос о липосакции
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона ВСУ
Иранский БПЛА взорвался в центре Дубая
Турэкcперт объяснил, какие сувениры нельзя вывозить из популярных стран
Российские военные хитростью расправились с диверсантами ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 марта
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.