«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком Симоньян рассказала, что проходит лучевую и химиотерапию в ходе лечения рака

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечит онкологическое заболевание, в Telegram-канале заявила, что проходит одновременно лучевую и химиотерапию. Медиаменеджер отметила, что врачи диагностировали у нее «ураганное» течение болезни, спровоцированное стрессом.

У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы, — написала Симоньян.

Ранее главред RT показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

До этого Симоньян объявила об учреждении личной премии имени своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она будет вручаться людям, совершившим героические или достойные поступки. Первыми лауреатами журналистка назвала воспитательниц из Оренбургской области, защитивших детей от вооруженного ножом злоумышленника.