Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 00:17

Симоньян учредила премию имени своего супруга

Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Кеосаяна

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении личной премии имени своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Премия будет вручаться людям, совершившим героические или достойные поступки, указала журналистка в мессенджере MAX.

Первыми лауреатами Симоньян назвала воспитательниц из Оренбургской области, защитивших детей от вооруженного ножом злоумышленника. Инцидент был зафиксирован в Бугуруслане, где воспитатели Лия Галеева и Людмила Платнова, рискуя жизнью, спасли воспитанников. Этот поступок, по словам журналистки, ее глубоко поразил и вдохновил на создание награды.

Учреждаю премию имени Тиграна Кеосаяна. Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама, — написала Симоньян.

Размер премии составит 1 млн рублей. Награда будет присуждаться по мере появления подобных героических историй, но не реже десяти раз в год.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области решили выплатить денежную премию двум педагогам детского сада в Бугуруслане. Женщины за свою смелость получат по 500 тыс. рублей.

