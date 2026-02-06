Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей

Власти Оренбургской области решили выплатить денежную премию в размере 500 тыс. рублей двум педагогам детского сада в Бугуруслане — воспитателю Лие Галеевой и музыкальному работнику Людмиле Платоновой, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Они защитили детей во время нападения мужчины с ножом.

Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. рублей, — написал Солнцев.

Ранее сообщалось, что в Бугуруслане мужчина с ножом попытался проникнуть в детский сад. Глава города Дмитрий Дьяченко подчеркнул, что благодаря быстрой реакции сотрудников никто не пострадал. Галеева первой встретила преступника и удержала его до приезда экстренных служб. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на тревожный сигнал.

До этого сообщалось, что нападавший поднялся на второй этаж детсада, где нанес телесные повреждения одной из воспитательниц. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Дети остались невредимы.