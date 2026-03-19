Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 15:42

Воспитательница из Приангарья пойдет под суд за издевательства над детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Усолье-Сибирском бывшая воспитательница одного из детских садов предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетними, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру и СК России. По данным следствия, в октябре 2025 года женщина применила физическую силу к пятерым малышам трех лет.

О преступлениях стало известно после того, как одна из матерей обратилась в Следственный комитет с жалобой и предоставила записи с камер видеонаблюдения, — уточнили в ведомствах.

На представленных кадрах экс-воспитательница дергала детей за руки и толкала их. Свою вину женщина полностью признала и раскаялась в содеянном.

Ранее в Москве руководство частного детского сада уволило одну из воспитательниц после того, как она силой попыталась заставить ребенка уснуть. Потерпевший мальчик при этом продолжил ходить в сад.

дети
воспитатели
Приангарье
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.