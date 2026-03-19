Воспитательница из Приангарья пойдет под суд за издевательства над детьми

В Усолье-Сибирском бывшая воспитательница одного из детских садов предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетними, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру и СК России. По данным следствия, в октябре 2025 года женщина применила физическую силу к пятерым малышам трех лет.

О преступлениях стало известно после того, как одна из матерей обратилась в Следственный комитет с жалобой и предоставила записи с камер видеонаблюдения, — уточнили в ведомствах.

На представленных кадрах экс-воспитательница дергала детей за руки и толкала их. Свою вину женщина полностью признала и раскаялась в содеянном.

Ранее в Москве руководство частного детского сада уволило одну из воспитательниц после того, как она силой попыталась заставить ребенка уснуть. Потерпевший мальчик при этом продолжил ходить в сад.