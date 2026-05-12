Подросток провалился в канализационный люк в Приангарье

Подросток провалился в канализационный люк в Приангарье Сотрудники Росгвардии вытащили подростка из канализационного колодца в Иркутске

Сотрудники Росгвардии вытащили 13-летнего подростка из канализационного колодца в Иркутске, сообщили в пресс-службе ведомства по Иркутской области. Открытая ловушка глубиной в три метра находилась возле жилого дома на улице Розы Люксембург.

На место происшествия оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны, получивший тревожный сигнал о случившемся. Стражи порядка немедленно приступили к спасательной операции, стараясь в первую очередь психологически поддержать пострадавшего.

На месте стражи порядка успокоили мальчика и осторожно достали его из трехметровой ямы при помощи буксировочного троса, — сообщили в ведомстве.

Из-за длительного пребывания в холодном колодце ребенок сильно замерз, поэтому его сразу передали подоспевшей бригаде медиков. Правоохранители также намерены выяснить, кто несет ответственность за обеспечение безопасности граждан и почему люк оставался открытым.

Ранее в Воронеже водитель по невнимательности закрыл дверь автобуса и сломал ногу 11-летней школьнице. По информации СУ СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших травмирование несовершеннолетней.