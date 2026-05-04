Водитель автобуса закрыл дверь и сломал ногу школьнице В Воронеже водитель автобуса закрыл дверь и сломал ногу девочке

В Воронеже водитель по невнимательности закрыл дверь автобуса и сломал ногу 11-летней школьнице, передает пресс-служба СУ СКР по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших травмирование несовершеннолетней. Пострадавшей требуется длительное лечение.

В ходе мониторинга медиапространства выявлена публикация, в которой сообщалось, что в городе Воронеже 11-летняя девочка получила перелом ноги, когда водитель маршрутного автобуса, не заметив ребенка, закрыл дверь и начал движение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с маршрутным такси малой вместимости и легковым автомобилем Hyundai в Астрахани. По данным пресс-службы регионального МВД, от сильного удара маршрутка опрокинулась, из-за чего пострадали восемь человек. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

До этого в результате ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы.