29 апреля 2026 в 09:39

Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai в Астрахани, сообщили в региональном УМВД. По данным ведомства, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

Водитель маршрутного такси малой вместимости 1994 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Хендэ-Санта-Фе» под управлением водителя 1981 года рождения, после чего произошло опрокидывание маршрутного транспортного средства, в котором находились пассажиры. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали восемь человек, — говорится в сообщении.

Ранее в результате ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде иномарка после ДТП пролетела всего в нескольких метрах от стоявшего на крыльце человека. Водитель за рулем Hyundai Solaris пытался перестроиться и врезался в Hyundai Accent, после чего авто вынесло на пешеходную дорожку.

