Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai в Астрахани, сообщили в региональном УМВД. По данным ведомства, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

Водитель маршрутного такси малой вместимости 1994 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Хендэ-Санта-Фе» под управлением водителя 1981 года рождения, после чего произошло опрокидывание маршрутного транспортного средства, в котором находились пассажиры. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали восемь человек, — говорится в сообщении.

