24 апреля 2026 в 12:37

Стоявший на крыльце россиянин чудом остался невредимым после ДТП

Hyundai после ДТП пролетел рядом со стоявшим на улице жителем Нижнего Новгорода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде автомобиль Hyundai Accent после ДТП пролетел в нескольких метрах от стоявшего на крыльце человека, передает Telegram-канал Ni Mash. На кадрах можно увидеть, как 42-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris пытался перестроиться и стукнул Accent. Инцидент произошел на улице Октябрьской Революции.

После этого Accent вынесло на пешеходную дорожку, на подъезд дома. Там на крыльце стоял мужчина. Он не пострадал — иномарка пролетела в нескольких сантиметрах от него. Водителя и пассажира Solaris госпитализировали.

Также сообщалось, что восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

