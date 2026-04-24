Стоявший на крыльце россиянин чудом остался невредимым после ДТП Hyundai после ДТП пролетел рядом со стоявшим на улице жителем Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде автомобиль Hyundai Accent после ДТП пролетел в нескольких метрах от стоявшего на крыльце человека, передает Telegram-канал Ni Mash. На кадрах можно увидеть, как 42-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris пытался перестроиться и стукнул Accent. Инцидент произошел на улице Октябрьской Революции.

После этого Accent вынесло на пешеходную дорожку, на подъезд дома. Там на крыльце стоял мужчина. Он не пострадал — иномарка пролетела в нескольких сантиметрах от него. Водителя и пассажира Solaris госпитализировали.

