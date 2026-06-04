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04 июня 2026 в 13:56

«Тот же почерк»: Захарова сравнила ВСУ с организаторами теракта на Дубровке

Захарова сравнила атаки ВСУ с действиями террористов на Северном Кавказе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Террористы с Северного Кавказа и Вооруженные силы Украины действуют по схожему сценарию, сообщила на Петербургском экономическом форуме представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила о захвате «Норд-Оста», теракте в Буденновске и взрывах жилых домов, корреспонденту NEWS.ru.

Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните детский мюзикл «Норд-Ост»? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят, беззащитные, — ночью закладывали гексоген? Тот же почерк, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что причиной ее эмоциональности стало повсеместное человеческое равнодушие. Дипломат также процитировала бывшего американского президента Джо Байдена, который вместе со своими внуками посетил один из нацистских концлагерей.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что атака ВСУ на автобус в Енакиево требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности. По словам дипломата, Россия соберет доказательства военных поступлений Киева и представит их на международных площадках.

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