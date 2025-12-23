Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:59

Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск из Запорожья

Вооруженные силы Украины могли осуществлять запуск беспилотных летательных аппаратов в направлении города Буденновск из Запорожья, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, также есть вероятность, что дроны прилетели с территорий Херсонской области, контролируемых ВСУ.

Вероятно, БПЛА могли быть запущены [на Буденновск] с территории Запорожской и Херсонской областей, пока что находящейся под контролем ВСУ. То есть с юга, учитывая траекторию и расстояние. У Киева есть дроны с дальностью полета до двух тысяч километров. Маршруты могут быть и другие. Беспилотники могли лететь на предельно малой высоте, в том числе над Черным морем, — поделился Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов и пожаре в Ставропольском крае, в районе Буденновска. По информации канала, российская система противовоздушной обороны уничтожала украинские БПЛА. Министерство обороны России и местные власти пока ситуацию не комментировали.

В Минобороны РФ ранее заявили, что за два часа российские системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской областью и один — над Воронежской. Атаку отражали с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

