Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Буденновске

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Буденновске SHOT: над Буденновском прогремела серия взрывов, сработала ПВО

Telegram-канал SHOT заявил о многочисленных взрывах и пожаре в Ставропольском крае над Буденновском. По сообщениям канала, российская ПВО сбивала украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По версии канала, всего в небе прозвучало не менее 10 мощных хлопков. Согласно SHOT, очевидцы рассказали, что в северной части населенного пункта также было видно зарево от возгорания жилых пятиэтажек.

До этого стало известно, что с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении трубопровода в результате атаки беспилотного летательного аппарата на одном из терминалов. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Волна, относящемся к Темрюкскому району.

Ранее из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Началось возгорание площадью 1–1,5 тыс. квадратных метров.