Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на причалах в поселке Волна после удара ВСУ

В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины повреждения получили два причала и два судна, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». Началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. кв. метров.

Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет, — говорится в публикации.

В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в поселке Волна поврежден трубопровод на одном из терминалов. По данным оперштаба, это привело к возгоранию. Площадь пожара на терминале составила 100 квадратных метров.

До этого стало известно, что за 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны атаковали четыре региона РФ. Больше всего беспилотников (23) было уничтожено над акваторией Черного моря.