Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром

Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром Оперштаб Кубани сообщил о повреждении трубопровода терминала обломками БПЛА

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотного летательного аппарата поврежден трубопровод на одном из терминалов, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Волна, относящемся к Темрюкскому району.

По данным оперштаба, обломки сбитого БПЛА повредили магистральный трубопровод, что привело к возгоранию. Площадь пожара на терминале составила 100 квадратных метров.

Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Пострадавших нет, — уточняется в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специальные службы, включая пожарные расчеты, которые приступили к тушению возгорания. Обстоятельства происшествия в сообщении не указываются.

Темрюкский район Краснодарского края, где расположен поселок Волна, находится в непосредственной близости от Крымского полуострова и акватории Азовского и Черного морей. В последнее время подобные инциденты, связанные с атаками беспилотников на объекты инфраструктуры в приграничных регионах, происходят с определенной периодичностью.

Ранее сообщалось, что за 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны атаковали четыре региона РФ.