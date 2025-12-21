Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 23:55

Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ

МО: ПВО сбила 35 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Дроны атаковали четыре региона РФ.

В период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 — над акваторией Черного моря, шесть — над территорией Республики Крым, по три — над акваторией Азовского моря и территорией Белгородской области, говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Как пояснили в Минобороны РФ, также были уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны РФ
ВСУ
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса
На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ
Следствие вновь просит арестовать известного российского продюсера
Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России
«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья
Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника
Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины
Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года
Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов
Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ
Умер звезда известных фильмов «Оно» и «Прослушка»
Уиткофф позитивно высказался о прошедших переговорах с Украиной
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.