Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ МО: ПВО сбила 35 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

За 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Дроны атаковали четыре региона РФ.

В период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 — над акваторией Черного моря, шесть — над территорией Республики Крым, по три — над акваторией Азовского моря и территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Как пояснили в Минобороны РФ, также были уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.