19 декабря 2025 в 15:48

Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Нептун»

Ракета «Нептун» Ракета «Нептун» Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Также уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожено в Ростовской области — 36. Кроме того, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской и Курской областях. Также системы ПВО уничтожили беспилотники в Краснодарском крае, над акваториями Каспийского и Азовского морей.

